Политолог: Ведерников выведет Псковскую область на новый уровень

Политолог Сергей Григорьев назвал губернатора Псковской области современным управленцем, способным вывести регион на новый уровень.

Нельзя не заметить, что за короткий срок Псковский губернатор успел сделать многое, говорит эксперт. Именно благодаря усилиям Ведерникова удалось запустить «Ласточку», напомнил Григорьев в интервью РИА "Live24". Также, по его словам, при нынешнем губернаторе вырос уровень доходов населения.

Среди прочих заслуг главы Псковской области политолог отметил, что регион вышел в лидеры в вопросах отношения к инвалидам и создания для них доступной и комфортной среды.

«Раз в регионе на 8 процентов повышается зарплата и снижается количество безработных, растет количество спортсменов и людей, вовлеченных в спорт, то, наверное, это о чем-то говорит», - резюмировал Григорьев.

В то же время политолог считает, что людям свойственно критиковать власть и требовать большего. Однако, важно уметь видеть и положительную динамику, добавил эксперт, быть объективными. Отдельно Сергей Григорьев остановился на намерении Михаила Ведерникова сделать хорошие дороги. Губернатор ни раз критиковал подрядчиков, требуя от них качественно выполнять свою работу.

Также эксперт отметил успешное взаимодействие нынешней администрации Псковской области с федеральным центом. Губернатору удалось добиться решения многих жизненно важных для региона вопросов, в частности, в недалеком будущем восстановят десятки монастырей и храмов, и все эти вопросы лоббирует губернатор, заметил политолог. При этом Ведерников, по его словам, полностью контролирует ситуацию в регионе.

«Достаточно вспомнить, как после резкого похолодания он потребовал возобновить подачу тепла в детские сады, создав комфортные условия для детей и педагогов», - сказал Сергей Григорьев.

По словам политолога, Ведерников современный и очень открытый губернатор, который работает крайне эффективно. Результаты его работы на посту главы Псковской области говорят сами за себя, заключил эксперт.