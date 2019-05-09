Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Политика / Власть

Политолог: Ведерников выведет Псковскую область на новый уровень

9 мая 2019 года, 00:01

Политолог Сергей Григорьев назвал губернатора Псковской области современным управленцем, способным вывести регион на новый уровень.

Нельзя не заметить, что за короткий срок Псковский губернатор успел сделать многое, говорит эксперт. Именно благодаря усилиям Ведерникова удалось запустить «Ласточку», напомнил Григорьев в интервью РИА "Live24". Также, по его словам, при нынешнем губернаторе вырос уровень доходов населения.

Среди прочих заслуг главы Псковской области политолог отметил, что регион вышел в лидеры в вопросах отношения к инвалидам и создания для них доступной и комфортной среды.

«Раз в регионе на 8 процентов повышается зарплата и снижается количество безработных, растет количество спортсменов и людей, вовлеченных в спорт, то, наверное, это о чем-то говорит», - резюмировал Григорьев.

В то же время политолог считает, что людям свойственно критиковать власть и требовать большего. Однако, важно уметь видеть и положительную динамику, добавил эксперт, быть объективными. Отдельно Сергей Григорьев остановился на намерении Михаила Ведерникова сделать хорошие дороги. Губернатор ни раз критиковал подрядчиков, требуя от них качественно выполнять свою работу.

Также эксперт отметил успешное взаимодействие нынешней администрации Псковской области с федеральным центом. Губернатору удалось добиться решения многих жизненно важных для региона вопросов, в частности, в недалеком будущем восстановят десятки монастырей и храмов, и все эти вопросы лоббирует губернатор, заметил политолог. При этом Ведерников, по его словам, полностью контролирует ситуацию в регионе.

«Достаточно вспомнить, как после резкого похолодания он потребовал возобновить подачу тепла в детские сады, создав комфортные условия для детей и педагогов», - сказал Сергей Григорьев.

По словам политолога, Ведерников современный и очень открытый губернатор, который работает крайне эффективно. Результаты его работы на посту главы Псковской области говорят сами за себя, заключил эксперт.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В День Победы изменится режим работы общественного транспорта
До 14 градусов тепла ожидается в Пскове 9 мая
Михаил Ведерников: «Машиностроитель» должен быть сдан к декабрю
Псковская область получит 162 млн рублей на создание комфортной среды в муниципалитетах
Татьяна Голикова: В Псковской области снизилась смертность
Псковский губернатор почтил память павших у Вечного огня в Пскове
Опубликован итоговый протокол Эстафеты в честь Победы, прошедшей в Пскове 7 мая
Михаил Ведерников обратился к ветеранам: Вы эталон доблести и пример для каждого
Михаил Ведерников поздравил с 9 мая участника Сталинградской битвы Василия Рябикина

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Партии
5 мая 14:34

Первомайская группировка

1 Мая в Псковской области породило странные политические союзы

Политика / Партии
3 апреля 17:33

«Юра, мы всё…»: Псковским коммунистам рост экономики, кажется, не нужен

Обком КПРФ в роли собаки на сене

Политика / Партии
25 марта 17:24

Политические полимеры

Вопрос о строительстве «Титана-полимера» из области экономической целесообразности псковская оппозиция уводит в сферу политического популизма