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Общество / Здоровье

Татьяна Голикова: В Псковской области снизилась смертность

8 мая 2019 года, 17:38

В Псковской области отмечено снижение смертности. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По ее словам, смертность снизилась в 60 регионах страны, причем 26 из них показали снижение смертности в 1-м квартале более чем на 5%. Наибольшее снижение зафиксировано в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях.

«Теперь главное не допустить отрицательной динамики», - отметила вице-премьер.

Она также сообщила, что младенческая смертность за 1-й квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума. Это ниже целевых значений, установленных указом президента к 2024 году.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников определил одной из первоочередных задач создание условий для снижения смертности в регионе. Для этого реализован комплекс мероприятий — от создания современных условий для родовспоможения и ухода за ребенком до запуска онкологического центра, сосудистого центра и задействования бортов санавиации при оказании экстренной медпомощи.   

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