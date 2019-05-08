Псковский губернатор почтил память павших у Вечного огня в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с ветеранами почтил память павших в годы Великой Отечественной войны у Вечного огня в Пскове.

Также Глава региона принял участие в возложении Гирлянды воинской Славы и цветов к памятной стеле Псков — Город воинской славы. В церемонии также принял участие председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов, а также руководители города, командование Псковского гарнизона, представители силовых структур, общественности, молодежи.

Почетный караул у монумента несли воины Псковского гарнизона и юные воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

По традиции церемония началась с заупокойной литии в память о павших воинах, которую совершили священнослужители Псковской епархии.

В знак памяти о подвиге советского народа участники митинга почтили память погибших минутой молчания. После чего прозвучали гимн Российской Федерации, троекратный оружейный салют, а в завершение военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем.