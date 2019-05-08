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Общество

Михаил Ведерников обратился к ветеранам: Вы эталон доблести и пример для каждого

8 мая 2019 года, 15:45

«Вы эталон доблести и пример для каждого из нас», – обратился к ветеранам глава региона Михаил Ведерников на торжественном собрании в Большом концертном зале филармонии, посвященном 74-й годовщине Великой Отечественной войны. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Для меня большая честь от имени жителей Псковской области сказать вам слова благодарности.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Губернатор напомнил, что на территории современной Псковской области действовали 29 партизанских бригад. По его словам, такое сопротивление не имело аналогов нигде и стало проклятием для врага.

Михаил Ведерников отметил, что власти Псковской области будут делать все, чтобы сохранить память тех лет и передать ее будущим поколениям.

Глава региона также добавил, что опубликован 5-й том книги «Солдаты Победы», на региональном уровне для 50 тысяч жителей закрепили закон о детях войны и на новом уровне ведется работа с поисковыми отрядами.

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