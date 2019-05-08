Михаил Ведерников поздравил с 9 мая участника Сталинградской битвы Василия Рябикина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично поздравил участника Сталинградской битвы Василия Рябикина с наступающим Днем Победы и 96-летием. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Василий Васильевич — единственный ныне живущий в Пскове участник Сталинградской битвы, которого призвали в Красную Армию в 1942 году. Свой боевой путь он начала на Мамаевом кургане. Его боевым крещением стало сражение за Сталинград. Бойцу на то время было всего 19 лет.

Пенсионер рассказал Михаилу Ведерникову о своем фронтовом пути, семье и жизни в последние годы. Шесть лет назад он потерял свою супругу. Они прожили вместе 67 лет и теперь в хозяйстве ему помогает социальный работник.

- Молодая девушка, а ухаживает за мной, как за родным отцом. И я очень этому рад, - поделился фронтовик.

По просьбе Василия Рябикина руководитель области поручил Комитету по здравоохранению организовать медицинский осмотр ветерана.