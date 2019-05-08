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Общество

Какие выплаты предусмотрены для псковских ветеранов Великой Отечественной войны

8 мая 2019 года, 14:36

Ежегодно участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получают единовременную выплату в связи с празднованием Дня Победы.

В этом году уже 779 ветеранам предоставили единовременную выплату в 5 тысяч рублей, а также вручили открытку от имени главы региона Михаила Ведерникова в связи с празднованием 9 мая.

За счет средств местных бюджетов органы местного самоуправления произведут единовременную выплату труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей фашизма, вдовам умерших участников Великой Отечественной войны, а также совершеннолетним узникам фашизма. Их 11 тысяч 19 человек.

Тем жителям области, которым на день окончания второй мировой войны – 2 сентября 1945 года – не исполнилось 18 лет (статус «Дети войны»), имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин, не менее 40 лет для мужчин и не имеющим иных оснований на меры социальной поддержки, установили ежемесячную денежную выплату в размере 355 рублей. На 1 апреля текущего года численность этой категории граждан 1 тысяча 689 человек.

По решению Михаила Ведерникова, ветеранам труда региона, имеющим статус детей войны, предоставят единовременную денежную выплату – 500 рублей и направят поздравительную открытку от имени губернатора. Кстати, на эту выплату выделили 844,5 тысяч рублей. Средства перечислили в муниципальные образования 7 мая.

Оставшимся 36 тысячам 513 жителям области, которые родились с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года, от имени губернатора направят поздравительную открытку в связи с празднованием Дня Победы.

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