Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

По поручению Михаила Ведерникова в Порховском районе возобновили подачу тепла

8 мая 2019 года, 14:05

В связи с многочисленными жалобами местных жителей на низкие температуры в квартирах и зданиях учреждений в Порховском районе 8 мая по поручению губернатора Михаила Ведерникова возобновили подачу тепла. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«В течение дня тепло придёт в дома и объекты социальной инфраструктуры, подключенные к центральной системе теплоснабжения», - подчеркнул глава региона.

Решение о сроках завершения отопительного сезона будет приниматься с опорой на прогнозы погоды. В первую очередь, с учетом температур в ночные часы.

Напомним, 6 мая из-за похолодания в Псковской области вернули тепло в дошкольные учреждения Пскова. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Татьяна Голикова: В Псковской области снизилась смертность
Псковский губернатор почтил память павших у Вечного огня в Пскове
Опубликован итоговый протокол Эстафеты в честь Победы, прошедшей в Пскове 7 мая
Михаил Ведерников обратился к ветеранам: Вы эталон доблести и пример для каждого
Михаил Ведерников поздравил с 9 мая участника Сталинградской битвы Василия Рябикина
Какие выплаты предусмотрены для псковских ветеранов Великой Отечественной войны
Мастер-класс по изготовлению сувениров и археологическая песочница ждут гостей «Ночи музеев» в Изборске
Парадом, шествием «Бессмертного полка» и фейерверком отметят 9 мая в Псковской области
В «Ночь музеев» псковичам и гостям города покажут то, что они никогда не видели (ПРОГРАММА)

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
8 мая 11:17

Михаил Ведерников рассказал, как Идрицу прославят на всю страну

Поселок, имя которого на Знамени Победы, станет символом славы российского оружия

Общество / Жизнь замечательных людей
7 мая 09:38

Кубик Кирилла

Увлечение ручной головоломкой привело юного псковича на самый крупный чемпионат страны

Общество
2 мая 13:05

Главный по деревне

В псковских селах появятся старосты