По поручению Михаила Ведерникова в Порховском районе возобновили подачу тепла

В связи с многочисленными жалобами местных жителей на низкие температуры в квартирах и зданиях учреждений в Порховском районе 8 мая по поручению губернатора Михаила Ведерникова возобновили подачу тепла. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«В течение дня тепло придёт в дома и объекты социальной инфраструктуры, подключенные к центральной системе теплоснабжения», - подчеркнул глава региона.

Решение о сроках завершения отопительного сезона будет приниматься с опорой на прогнозы погоды. В первую очередь, с учетом температур в ночные часы.

Напомним, 6 мая из-за похолодания в Псковской области вернули тепло в дошкольные учреждения Пскова.