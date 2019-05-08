Мастер-класс по изготовлению сувениров и археологическая песочница ждут гостей «Ночи музеев» в Изборске

В музее-заповеднике «Изборск» акция «Ночь музеев» пройдет на двух площадках в течение двух дней: в пятницу, 17 мая, с 19.00 до 23.00 – в музее-заповеднике Изборск и в субботу, 18 мая, с 18.00 до 23.00.- на территории филиала – музея истории города Печоры. Об этом сообщила заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

- Наш музей участвует в акции «Ночь музеев» уже более 15 лет. Ежегодно мы проводим эту акцию. Для наших гостей мы подготовили обширную интересную программу. В этом году акция пройдет в рамках Года театра и Года детского туризма, - отметила Наталья Кальченко.

По ее словам, «Ночь музеев» в Изборске начнется с ежегодной акции «Я дарю музею».

- Как правило, люди очень активно откликаются – приносят в музей свои семейные реликвии. Фонды принимают их в свои коллекции и практически сразу эти вещи находят свое место в музейных экспозициях. Людям очень приятно, когда они, повторно приезжая в музей, видят в музейной экспозиции вещи, с которыми они расстались и передали музею, - рассказала она.

Также в рамках акции состоится премьера спектакля студенческого «Ахтеатра» - «Женитьба». Спектакль будет проходить в Нескучном садике, у музейного кафе «Блинная». В «Ночь музеев» будут работать все музейные экспозиции, где планируется проведение мастер-классов.

- В Доме купца Шведова пройдет мастер-класс «Бойкая изборская набойка». Наш музей выиграл грант Музея русского севера на организацию музейной мастерской по изготовлению традиционных сувениров. И в рамках этого проекта мы проводим мастер-классы по изготовлению сувениров. Каждый участник может изготовить сувенир и взять его с собой.

Также в этом году будет работать новая детская площадка «Я – археолог»:

- Это археологическая песочница. Мастер-класс рассчитан на школьников и семьи с детьми, но если взрослые захотят принять участие в этой программе – мы приглашаем всех!

В Изборской крепости разместится интерактивная площадка - для детей проведут игру «Путешествие из Изборска в Царь-град». На крепостной стене состоится показ исторических фильмов: «Александр Невский» и «Иван Грозный». 17 мая крепость будет работать в течение всего дня – с утра до 23 часов. Вход на вечерние мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» будет бесплатным.

В филиале изборского музея – музее истории города Печоры тоже проходит акцию «Я дарю музею». Также здесь планируется разнообразная экскурсионная программа. В том числе, состоится презентация нового туристического маршрута по городу Печоры.

Кроме того, в музее выступит детская театральная студия «Светлячок» и состоится вечерний показ исторических фильмов.

- В музее поставлены новые беседки – стеклянные павильоны. В одном из них расположился визит-центр, а другой представляет собой выставочное пространство. И многие мероприятия «Ночи музеев» пройдут в этом павильоне - за стеклом.

18 мая вход в музей истории города Печоры будет свободным. Также бесплатно в этот день можно посетить музей-заповедник «Изборск» и музей-усадьбу народа сето.