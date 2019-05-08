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Общество

Парадом, шествием «Бессмертного полка» и фейерверком отметят 9 мая в Псковской области

8 мая 2019 года, 12:46

Уже завтра в России и по всему миру пройдут парады и прогремят салюты в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По сложившейся традиции тысячи псковичей примут участие в праздновании 9 мая на главной улице областной столицы. Перед трибунами, установленными на площади Ленина, торжественным маршем промаршируют люди и проедет военная техника.

9 мая в Псковской области пройдут праздничные шествия, со сцен в разных точках региона весь день будет звучать музыка, а позже вечером небо над набережной реки Великой в Пскове озарит фейерверк. Подробную программу читайте здесь.

Напомним, каждый год ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда получают ко Дню Победы единовременную выплаты в пять тысяч рублей. В нынешнем году из областного бюджета на эти цели было выделено почти четыре миллиона рублей. Малолетние узники, труженики тыла и вдовы участников войны получат по тысяче рублей от муниципалитетов. В городе на Ловати эта выплата чуть больше – две тысячи рублей.

Кроме того, с 1 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Традиционная акция проводится по решению главы региона Михаила Ведерникова.

Особое внимание в праздничные дни в регионе уделяется ремонту памятников в городах и посёлках, а также благоустройству и очистке от мусора прилегающих территорий.

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