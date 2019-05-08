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Общество

В «Ночь музеев» псковичам и гостям города покажут то, что они никогда не видели (ПРОГРАММА)

8 мая 2019 года, 12:15

В этом году в рамках акции «Ночь музеев» для посещения будут открыты объекты, которые никогда не были доступны псковичам. Об этом сообщила заместитель директора Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, Псковского музей-заповедник присоединился к акции «Ночь музеев» в 2005 году и ежегодно проводит эту акцию.

- Поскольку основные объекты – Поганкины палаты и картинная галерея – закрыты на реконструкцию по проекту Всемирного банка, в этом году мы решили акцию «Ночь музеев» перенести в Псковский кремль. Пять лет назад у нас был опыт проведения такой акции. В этом году для посещения будут открыты некоторые объекты, которые никогда не были доступны для посетителей.

Татьяна Огинская сообщила также, что в преддверии этой акции музей провел опросы в социальных сетях:

- Мы интересовались у псковичей, что бы они желали видеть на этой акции. И с большим отрывом победила «номинация» - то, что никогда не видели.

Поэтому в «Ночь музеев» будут открыты две башни: башня Святых ворот и башня Кутекрома. Это будет сделано впервые. Также будет открыта смотровая площадка Власьевской башни.

- Долгое время шли разговоры о том, что нужно приспособить Псковский кремль для полного осмотра его туристами, посетителями, псковичами. К боевым ходам на крепостных стенах уже сделаны лестницы. Мы решили на этих боевых ходах разместить выставки. Одна из них посвящена Домонтову городу, другая - выставка будет посвящена планам Пскова в изображениях 17-19 вв.

Планируется, что на территории кремля в «Ночь музеев» будет работать пять интерактивных площадок. Активное участие в акции примет областной колледж искусств. В режиме нон-стоп в течение трех часов у крыльца Приказной палаты будет концерт. Планируются также экскурсии по башням, боевым ходам и по выставке археологических находок «Господин Псков» в Приказной палате.

Всероссийская акция «Ночь музеев» заявлена в этом году на 18 мая. Но псковский музей перенес основные мероприятия на 17 мая.

- По субботам у нас не так много посетителей. Я думаю, это связано с тем, что псковичи стремятся посетить акцию «Ночь музеев» в других городах, в частности, в Санкт-Петербурге. Поэтому мы проводим Ночь музеев в пятницу, 17 мая. Но наши филиалы – музей-усадьба Римского Корсакова и музей-усадьба Мусорского, расположенные в Плюсском и Куньинском районе будут проводить акцию 18 мая. У них также обширная программа. В музее Римского-Корсакова участвуют даже артисты из Мариинского театра.

Все основные мероприятия Ночи музеев пройдут до 22.30. Кремль будет открыт для посетителей до 23.00.

ПРОГРАММА

17 мая с 19.00 до 23.00.


Открыты для посещения:

19.00-23.00 - Приказная палата и выставочные залы, Смотровая площадка Власьевской башни.

19.00-20.30 - Башня Святых ворот.

19.00-22.00 - Башня Кутекрома.

Боевые ходы с баннерными выставками:

- «Псковский Кремль на планах и изображениях XVII-XIX вв.».

- «Довмонтов город: История изучения, архитектура и фресковая живопись».

19.00-23.00 - Кафе в Довмонтовом городе.


Интерактивные и фольклорная площадки:

19.00-21.00 - Лучный тир у башни Кутекрома (оплачивается отдельно).

19.30-21.00 - Галла-концерт «Музыка весны, любви и вдохновения». Non-stop выступят творческие коллективы и исполнители Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»: оркестр русских народных инструментов, ансамбль русской народной песни «Очелье», солисты специализации «Искусство эстрадного пения» и партнёр колледжа Псковский хип-хоп центр «Хоть отбавляй».


Интерактивные площадки по сеансам:

Группы: в 19:30 в 19:50 в 20:10 в 20:30.

- «Уроки в старой школе» (Приказная палата, 1-й этаж).

- «Средневековая модница» ((Приказная палата, 2-й этаж).

- «Битва дружин» (захаб).

- «Археологическая полянка» (у Власьевской башни).

- «Монетный дворик» (у Довмонтовой башни).

19.30-21.00 - Фольклорная программа (Вечевая площадь).


Сборные экскурсии:

Группы: в 19:20 в 19:40 в 20:00 в 20:20 в 20:40 в 21:00 в 21:20 в 21:40.

- по выставке «Господин Псков» (Приказная палата, 1-й этаж) по сеансам.

Группы: в 19:15 в 19:45 в 20:15 в 20:45 в 21:15.

- по боевым ходам (от Троицкого собора до Пороховых погребов) по сеансам.

22:30 - Театрализованная постановка «Приключения ганзейского купца в одном русском городе» (сцена у крыльца Приказной палаты)

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