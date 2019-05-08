В «Ночь музеев» псковичам и гостям города покажут то, что они никогда не видели (ПРОГРАММА)

В этом году в рамках акции «Ночь музеев» для посещения будут открыты объекты, которые никогда не были доступны псковичам. Об этом сообщила заместитель директора Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, Псковского музей-заповедник присоединился к акции «Ночь музеев» в 2005 году и ежегодно проводит эту акцию.

- Поскольку основные объекты – Поганкины палаты и картинная галерея – закрыты на реконструкцию по проекту Всемирного банка, в этом году мы решили акцию «Ночь музеев» перенести в Псковский кремль. Пять лет назад у нас был опыт проведения такой акции. В этом году для посещения будут открыты некоторые объекты, которые никогда не были доступны для посетителей.

Татьяна Огинская сообщила также, что в преддверии этой акции музей провел опросы в социальных сетях:

- Мы интересовались у псковичей, что бы они желали видеть на этой акции. И с большим отрывом победила «номинация» - то, что никогда не видели.

Поэтому в «Ночь музеев» будут открыты две башни: башня Святых ворот и башня Кутекрома. Это будет сделано впервые. Также будет открыта смотровая площадка Власьевской башни.

- Долгое время шли разговоры о том, что нужно приспособить Псковский кремль для полного осмотра его туристами, посетителями, псковичами. К боевым ходам на крепостных стенах уже сделаны лестницы. Мы решили на этих боевых ходах разместить выставки. Одна из них посвящена Домонтову городу, другая - выставка будет посвящена планам Пскова в изображениях 17-19 вв.

Планируется, что на территории кремля в «Ночь музеев» будет работать пять интерактивных площадок. Активное участие в акции примет областной колледж искусств. В режиме нон-стоп в течение трех часов у крыльца Приказной палаты будет концерт. Планируются также экскурсии по башням, боевым ходам и по выставке археологических находок «Господин Псков» в Приказной палате.

Всероссийская акция «Ночь музеев» заявлена в этом году на 18 мая. Но псковский музей перенес основные мероприятия на 17 мая.

- По субботам у нас не так много посетителей. Я думаю, это связано с тем, что псковичи стремятся посетить акцию «Ночь музеев» в других городах, в частности, в Санкт-Петербурге. Поэтому мы проводим Ночь музеев в пятницу, 17 мая. Но наши филиалы – музей-усадьба Римского Корсакова и музей-усадьба Мусорского, расположенные в Плюсском и Куньинском районе будут проводить акцию 18 мая. У них также обширная программа. В музее Римского-Корсакова участвуют даже артисты из Мариинского театра.

Все основные мероприятия Ночи музеев пройдут до 22.30. Кремль будет открыт для посетителей до 23.00.