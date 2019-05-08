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Общество

Москвичка ищет в Псковской области место захоронения своего деда

8 мая 2019 года, 11:14

В редакцию «Псковской правды» обратилась Нина Вадимовна Котова (Зубкова) из Москвы. Женщина просит помощи в поисках захоронения своего деда.

«В связи с приближающимся Днем Победы обращаюсь к вам с просьбой передать поздравление с этим великим праздником прежде всего — ветеранам и участникам войны, а также всем читателям газеты!

Мой дед сложил голову в боях за Великие Луки. Это я знала всю жизнь. Но только сейчас смогла найти подробный материал с картами боев за этот город. В Книге Памяти по Ивановской области значится: «Зубков Фёдор Иванович, 1897 г., г. Фурманов. Призван 2.11.1941, рядовой 1192 Стрелкового полка. Погиб в бою 10.03.1943 года. Похоронен в деревне Торчилово Новосокольнического района Калининской области».

С большим волнением и трепетом я вглядываюсь в страницы книги Михаила Лямина.

Когда мой дед, Фёдор Зубков, уходил на фронт, дома оставались жена и трое детей, младшим из которых был мой отец, Зубков Вадим Фёдорович 1930 года рождения.

Буду очень признательна всем неравнодушным и знающим людям, кто сообщит мне какие-то сведения о моем дедушке: есть ли теперь эта деревня Торчилово, как можно связаться с местным обществом ветеранов войны в Великих Луках. Если вы что-то знаете — сообщите, пожалуйста, мне!» 

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