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Общество

Как 8 мая объехать перекрытые улицы Пскова, рассказали автолюбителям

8 мая 2019 года, 10:23

В среду, 8 мая, движение транспорта будет перекрыто на разных улицах Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 10.00 до 10.30 будет остановлено движение транспорта по ул. Юбилейной от перекрестка с улицы Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объезда определены улица Народная и Рижский проспект.

Также с 10.00 до 10.30 ограничено движение улице Железнодорожной в районе монумента в Песках.

С 15.45 до 17.15 - по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объездов определены улица Калинина, улица128-й Стрелковой дивизии.

Напомним, в связи с празднованием 9 Мая в Пскове изменится режим работы общественного транспорта.

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