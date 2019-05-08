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Культура

Поэты и барды выступят в Пскове на акции «Наша общая Победа!»

8 мая 2019 года, 10:07

Жителей Псковской области приглашают на акцию «Наша общая Победа!», посвященную 74-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Акция пройдет 9 мая с 12.00 до 14.00 рядом с Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва (Псков, Октябрьский проспект, дом 19а).

В течении всей акции будут действовать открытый микрофон по темам «Этот день мы приближали как могли» (с 12.00 до 13.00 часов) с участием ветеранов, детей войны и «Поэтические строки о войне» (с 13.00 до 14.00 часов) с участием псковских поэтов и бардов.

Параллельно будут работать интерактивные площадки: выставка военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…», выставки книг из фондов библиотек «Солдаты Победы», «Минувших дней Святая Слава», блиц-викторина «Помни о войне», книговорот (букроссинг) «Читайте вместе с нами», мастер-классы для детей - «Символ мира и надежды», «Оружие Победы», «Открытка ветерану».

Напомним, в связи с празднованием 9 Мая в Пскове изменится режим работы общественного транспорта.

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