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Эстафета «Псковской правды»

Более 300 лучших фотографий с Эстафеты Победы опубликовала «Псковская правда»

8 мая 2019 года, 09:43

Но Октябрьской площади в Пскове 7 мая состоялась традиционная легкоатлетическая Эстафета «Псковской правды», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дистанции по центральным улицам города преодолели около трёх тысяч легкоатлетов как любителей, так и профессионалов.

С каждым годом количество участников Эстафеты только растёт.
Фото Андрея Степанова.
«Псковская правда» публикует фотографии с этого грандиозного события. В общей сложности – более 300 снимков. Для вашего удобства мы разделили их на три фоторепортажа: «Парад участников», «Забеги» и «Награждение победителей».

Кроме того, в разделе «Медиа» вы можете найти видеоролик, посвященный нынешней Эстафете.

Бегать по городу в победные майские дни легкоатлеты начали еще в 1945 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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