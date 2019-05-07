Псковский губернатор высоко оценил труд поисковых отрядов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников второй год подряд посещает лагерь поисковиков, который проходит в рамках ежегодной «Вахта Памяти». В этом году экспедиция проходит в окрестностях озера Свибло – это Себежский район, где в 1944 году шли ожесточенные бои, написалглава региона в своем Инстаграме.

По его словам, останки павших на полях сражений ищут не только псковские и российские спецы, но и поисковики из Беларуси и Казахстана. Их труд сложно переоценить.