Псковский губернатор высоко оценил труд поисковых отрядов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников второй год подряд посещает лагерь поисковиков, который проходит в рамках ежегодной «Вахта Памяти». В этом году экспедиция проходит в окрестностях озера Свибло – это Себежский район, где в 1944 году шли ожесточенные бои, написалглава региона в своем Инстаграме.
По его словам, останки павших на полях сражений ищут не только псковские и российские спецы, но и поисковики из Беларуси и Казахстана. Их труд сложно переоценить.
«Благодаря поисковым отрядам уточняются и появляются новые сведения о советских воинах, отдавших свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Эту работу нужно обязательно продолжать, именно поэтому мы будем и дальше всесторонне содействовать поисковому движению на Псковской земле. Самим поисковикам огромное человеческое спасибо за бережное отношение и любовь к истории родной страны», - отметил губернатор.
Посещение лагерей поисковиков стало для губернатора традицией
Инстаграм Михаила Ведерникова
По его словам, это очень ценный вклад для того , чтобы наши потомки помнили какою ценой завоёвано счастье.