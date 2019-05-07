Михаил Ведерников назвал важным решение Правительства упростить правила установления инвалидности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал свое участие в заседании Правительства РФ под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Поддержка российских регионов со стороны федерального центра в этом вопросе очень важна. Отрадно, что наши предложения были услышаны, - написал в своем Инстаграм-аккаунте Михаил Ведерников. - Кроме того, Правительство намерено утвердить новые правила признания гражданина инвалидом. Многие процедуры переведут в режим онлайн, и сократят сроки их оформления. Это очень важное решение, которое позволит облегчить жизнь людей с ОВЗ».

Ранее сообщалось, что Псковская область по данным мониторинга Минтруда за 2018 год вошла в лидеры среди регионов по обеспечению доступности среды для инвалидов.