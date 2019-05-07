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Общество / Соцзащита

Михаил Ведерников назвал важным решение Правительства упростить правила установления инвалидности

7 мая 2019 года, 23:03

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал свое участие в заседании Правительства РФ под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Напомним, глава региона на заседании рассказал об опыте работы в Псковской области по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, а также внес несколько предложений по созданию безбарьерной среды в жилых домах и на транспорте.

Михаил Ведерников выступил на заседании Правительства РФ с докладом об обеспечении доступной среды для инвалидов в Псковской области
Фото pskov.ru
«Поддержка российских регионов со стороны федерального центра в этом вопросе очень важна. Отрадно, что наши предложения были услышаны, - написал в своем Инстаграм-аккаунте Михаил Ведерников. - Кроме того, Правительство намерено утвердить новые правила признания гражданина инвалидом. Многие процедуры переведут в режим онлайн, и сократят сроки их оформления. Это очень важное решение, которое позволит облегчить жизнь людей с ОВЗ».

Ранее сообщалось, что Псковская область по данным мониторинга Минтруда за 2018 год вошла в лидеры среди регионов по обеспечению доступности среды для инвалидов.

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