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Общество / Соцзащита

Михаил Ведерников: Псковская область готова поделиться опытом создания доступной среды для инвалидов

7 мая 2019 года, 18:45

В Москве 7 мая состоялось заседание правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Об опыте Псковской области доложил губернатор Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников рассказал об опыте проектов по обеспечению доступной среды для инвалидов
Фото Сергея Герасимова
Он отметил, что в регионе проживает около 50 тыс человек с особенностями здоровья, для них успешно работают такие проекты, как «Сопровождаемое проживание», «Центр лечебной педагогики», интеграционные мастерские. Благодаря существующей инфраструктуре, региональным квотам и работе муниципальных и региональных бирж труда «показатель трудоустроенности инвалидов на 7% выше среднероссийского».

«Созданная система доказала свою эффективность, и мы готовы поделиться своими наработками с другими субъектами», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Однако есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, дальнейшее развитие «Доступной среды». В регионе в Реест приоритетных объектов социальной инфраструктуры включены 56 объектов, но полностью адаптированы для нужд инвалидов лишь 51 из них, еще на пяти продолжаются работы. При этом остается нетронутой значительная часть жилого фонда, городской инфраструктуры и транспорта. Региону для решения данной задачи необходима помощь федерального центра. Михаил Ведерников предложил внести изменения в существующие федеральные программы по созданию безбарьерной среды в субъектах России. В качестве положительного примера он привел помощь правительства в подготовке доступной инфраструктуры на культурных объектах Пскова к Международным Ганзейским дням Нового времени. «Благодаря этим средствам мы обеспечили беспрепятственный доступ для инвалидов к ключевым туристическим местам, приобрели переносные пандусы, оборудование для экскурсий, тактильно-звуковые стенды и информационную навигацию. У нас активно развивается как внешний, так и внутренний туризм и эта помощь имеет принципиально важный характер», — сказал глава региона.

Еще одним предложением стало возможность включения в нацпроект «Жилье и городская среда» мероприятий по модернизации в части доступной среды общественных зданий, введенных в эксплуатацию до июня 2016 года, а также включить в лизинговые схемы закупки транспорта обязательные требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.

Напомним, в Псковской области государственная программа «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» реализуется с 2014 года. В ее мероприятия за 4 года вложено более 132 млн рублей.

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