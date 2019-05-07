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Пресс-центр / Анонсы

Всё о предстоящей всероссийской акции «Ночь музеев» расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

7 мая 2019 года, 17:46

В среду, 8 мая, в 10.00, в пресс-центре «Псковской правды» директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская и заместитель директора Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Татьяна Огинская расскажут всё о предстоящей всероссийской акции «Ночь музеев».

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

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