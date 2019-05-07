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Общество

Изменилось время перекрытия центра Пскова из-за вечерней репетиции парада День Победы

7 мая 2019 года, 17:02

Изменилось время перекрытия центральных улиц Пскова вечером 7 мая на время репетиции парада Победы. Ограничения начнут действовать позже, с 19.00 вместо 18.00 и продлятся до 0.00.

Движение будет перекрыто по улице Советской от улицы Некрасова до Октябрьской площади. В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Калинина.

Кроме того, с 18.00 до 00.00 будет закрыто движение по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, площади Ленина, Троицкому мосту, улица Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, улица Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина. В качестве объезда рекомендованы улица Максима Горького и мост им 50-летия Октября.

С 19.00 до 21.00 пройдёт репетиция плац-концерта городских коллективов, а с 21.00 начнется репетиция парада войск псковского гарнизона. Проезда военной техники не будет.

Напомним, в связи с празднованием 9 Мая в Пскове изменится режим работы общественного транспорта.

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