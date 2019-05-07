Женская команда «PRO SPORT» быстрее всех пришла на финиш легкоатлетической Эстафеты в Пскове

7 мая в Пскове состоялось масштабное спортивное событие – легкоатлетическая эстафета , посвященная Победе в Великой Отечественной войне. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов. Всё это в память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

ИТОГИ ЗАБЕГА ПО МАРШРУТУ №2, ЖЕНЩИНЫ

СПРАВКА

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Бегать по городу в победные майские дни легкоатлеты начали еще в 1945 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».