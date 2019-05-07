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Эстафета «Псковской правды»

Оглашены результаты забега псковских школьников на традиционной Эстафете в честь Победы

7 мая 2019 года, 16:05

7 мая в Пскове состоялось масштабное спортивное событие – легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов. Всё это в память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

ИТОГИ ЗАБЕГА ПО МАРШРУТУ №3, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ

1 место - Естественно-математический лицей № 20;

2 место - Многопрофильный правовой лицей №8;

3 место - Средняя общеобразовательная школа №2.

СПРАВКА

Бегать по городу в победные майские дни легкоатлеты начали еще в 1945 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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