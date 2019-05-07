Николай Цветков: Псковичи не просто пробегут по городу, а отдадут честь воинам освободителям

- Дорогие товарищи, я рад присутствовать здесь, на эстафете, посвящённой Дню Победы! Желаю, чтобы все участники добились хороших результатов. Успехов вам в эстафете!

Мы рады вновь приветствовать всех друзей «Псковской правды»! Сменяются поколения в Пскове, но неизменным остаётся одно: в мае вот уже 74 года бегут по центральным улицам псковичи в честь Великой Победы! Мы сегодня желаем вам ловких рук и быстрых ног! Не заюудьте, сегодня вечером и завтра на сайте Псковской правды будут появляться фоторепортажи и видеоролики сегодняшнего события. Там вы сможете найти себя. С праздником!

Дорогой Геннадий Иванович, уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, почётные граждане города Пскова, уважаемые любители спорта, жители и гости города и области! Это торжественный день для всех, кто чтит мужество и подвиг наших земляков, погибших во время Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Позвольте от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовать вас на легкоатлетической эстафете, никогда не прекращавшейся с момента Великой Победы 1945 года.

Как отметил Николай Цветков, легендарная эстафета, легендарное патриотическое издание, легендарные ветераны и жители города Воинской славы сегодня не просто пробегут по исторической части города. Сегодня они отдадут честь и славу нашему городу, нашим воинам освободителям.

- Давайте все вместе пожелаем друг другу удачи в легкоатлетической эстафете, самое главное – здоровья, участия, и давайте вспомним те прекрасные слова, которые говорили наши ветераны: «И пусть запомнит каждый враг, что лишь тогда встаём мы на колени, когда целуем флаг. Флаг Победы!»

По традиции, открытие легкоатлетической эстафеты завершилось поднятием Государственного флага под звуки гимна. После завершения приветственных слов участники эстафеты отправились на старт. Пожелаем им удачи!

Отметим, в 2017 году Николай Цветков пробежал Эстафету в составе команды администрации Псковской области.