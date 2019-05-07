Конкурс «Лидер года» в Псковской области: продолжение

Несмотря на то, что финал конкурса «Лидер года» в Псковской области уже отгремел, он продолжается. О том, что последовало после финала рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Во-первых, до конца мая победители и финалисты конкурса получат предложения о трудоустройстве. Речь идёт в том числе о работе в органах региональной государственной власти. Сейчас, по словам Натальи Плявинской, вакансии прорабатываются.

По ее мнению, главный итог конкурса то, что людей, готовых работать на благо области много и теперь важно их системно выявлять и встраивать в общую работу.

Во-вторых, участники «Лидера года» получат гранты для реализации своих проектов. Речь идет, в первую очередь о тех из них, кто добрался до полуфинала.

Например, проект финалиста конкурса Павла Оберемко «Археологический парк. Псков. История под ногами» уже подан на грантовый конкурс Росмолодежи. Сам Павел считает, что вероятность воплощения в жизнь очень высока.

Напомним, инициатором проведения конкурса «Лидер года» выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Конкурс стартовал в феврале. Из 308 заявленных участников победителями в финале стали пятеро: директор «ЮЛМИ» Михаил Васильев, шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская, библиотекарь Порховской ЦБС Татьяна Николаева, генеральный директор «Батут 60» Павел Оберемко и руководитель по развитию интеграционных проектов «МегаФона» Виталий Рахманов.