По поручению губернатора в Пскове детсады подключили в отоплению

В Пскове возобновлено теплоснабжение всех дошкольных образовательных учреждений. Сделано это по поручению главы региона Михаила Ведерникова.

«В помещениях созданы комфортные для занятий детей и работы педагогов условия. О сроках отключения отопления говорить пока рано. Все зависит от погоды», - рассказал корреспонденту ПАИ глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Возобновление подачи тепла связано с резким похолоданием. В апреле в Псковской области становилась не характерная для этого месяца жара, в отдельные дни столбики термометров поднимались до отметки в +28 градусов. В Пскове было принято решение о завершении отопительного сезона. А в начале мая пошли дожди и в ночные часы температуры опустилась до 0 градусов. Жители Пскова стали жаловаться на холод в квартирах.

Глава региона поручил принять меры и возобновить подачу тепла в садики.