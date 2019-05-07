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Общество

По поручению губернатора в Пскове детсады подключили в отоплению

7 мая 2019 года, 13:31

В Пскове возобновлено теплоснабжение всех дошкольных образовательных учреждений. Сделано это по поручению главы региона Михаила Ведерникова.

«В помещениях созданы комфортные для занятий детей и работы педагогов условия. О сроках отключения отопления говорить пока рано. Все зависит от погоды», - рассказал корреспонденту ПАИ глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Возобновление подачи тепла связано с резким похолоданием. В апреле в Псковской области становилась не характерная для этого месяца жара, в отдельные дни столбики термометров поднимались до отметки в +28 градусов. В Пскове было принято решение о завершении отопительного сезона. А в начале мая пошли дожди и в ночные часы температуры опустилась до 0 градусов. Жители Пскова стали жаловаться на холод в квартирах.

Глава региона поручил принять меры и возобновить подачу тепла в садики.

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