Галина Неваленная: «Диктант Победы» позволяет не забывать о том, что в единстве наша сила

«Акция «Диктант Победы» позволяет объединить всех вокруг серьезных и важных событий, не забывать о том, что в единстве наша сила, мощь нашей страны и нашего народа, который может самоорганизоваться в сложной ситуации», - сообщила Псковскому агентству информации участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по довыборам в Псковскую городскую Думу, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная перед началом диктанта 7 мая.

Галина Неваленная подчеркнула, что важно не допустить войны и препятствовать переписыванию истории.