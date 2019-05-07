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Общество

Галина Неваленная: «Диктант Победы» позволяет не забывать о том, что в единстве наша сила

7 мая 2019 года, 13:22

«Акция «Диктант Победы» позволяет объединить всех вокруг серьезных и важных событий, не забывать о том, что в единстве наша сила, мощь нашей страны и нашего народа, который может самоорганизоваться в сложной ситуации», - сообщила Псковскому агентству информации участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по довыборам в Псковскую городскую Думу, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная перед началом диктанта 7 мая.

Галина Неваленная подчеркнула, что важно не допустить войны и препятствовать переписыванию истории.

Обидно, когда в прессе, особенно в зарубежной, победу русского солдата представляют совсем иначе. Мы своими мероприятиями спокойно и без агрессии доказываем, что есть истинная правда. В этом есть патриотизм и связь поколений.


Галина Неваленная,
главный врач Псковской городской поликлиники 
Всероссийский «Диктант Победы» проходит 7 мая на 1 тысячи 233 площадках России и в 23 зарубежных странах. Он посвящен событиям Великой Отечественной войны и приурочен к 74-летию Великой Победы

В Псковской области «Диктант Победы» напишут на трех площадках: в проектном офисе «Команда 2018», Псковском государственном университете (аудитория №63) и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (аудитория №217). Проверить свои знания о Великой Отечественной войне жители региона смогут, ответив на 20 вопросов теста за 45 минут. Акция начнется в 12:00.

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