Псковичей с детьми приглашают на интерактивные программы в Кремле и в Приказной палате

Псковский музей-заповедник приглашает 10 и 11 мая родителей с детьми на сборные интерактивные программы в Псковском кремле и в Приказной палате.

10 мая, 14:30 – Квест «В поисках ларца Ермолая». В ходе игры-квеста участники смогут подробнее познакомиться с историей Довмонтова города, узнают легенду о псковиче, закопавшем во время осады Пскова немецкими рыцарями в XIII веке клад с монетами. На пути к кладу придется взобраться на башню, расшифровать карту, попасть копьем в мишень, вычислить математические формулы и многое другое

Стоимость участия - 150 рублей с человека.

Предварительная запись по телефону: 8(8112) - 72-45-74.

Место сбора группы: Информационный центр музея (Псков, улица Кремль, дом 4).

11 мая, 14:00 - интерактивная программа «Кто в доме хозяин». Программа знакомит учащихся с интерьером крестьянской избы, бытом крестьян, праздниками народного календаря, традиционными ремеслами псковичей, русским костюмом конца XIX – начала XX вв. Завершается программа мастер-классом.

Стоимость участия - 150 рублей с человека.

Место сбора группы: Информационный центр музея (Псков, улица Кремль, дом 4).

Предварительная запись по телефону: 8(8112) - 72-45-74.