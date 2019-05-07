Пушку от штурмовика Ил-2 изъяли у безработного жителя Невельского района

Авиационную пушку калибра 23 миллиметра и снаряды к ней изъяли полицейские у безработного 31-летнего жителя Невельского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По словам этого «коллекционера», изъятое он нашел в местах боев времен Великой Отечественной войны. Как показала проведенная экспертиза, ствол пушки признан не пригодным для стрельбы, а вот снаряды оказались пригодными для производства взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что, по имеющимся сведениям, авиационная пушка этого типа была принята на вооружение ВВС Красной Армии в 1941 году. Разрабатывалась как средство борьбы с легко защищенными наземными целями специально для дегендарного штурмовика Ил-2.