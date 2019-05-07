Итогом форума НКО стали 44 поручения губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам VI регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций, который прошел в Пскове 19 апреля, подписал документ, в который вошли 44 поручения. Об этом сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская сегодня, 7 мая, на встрече с журналистами.

- На всех площадках форума состоялась активная живая дискуссия, которая вылилась в резолюцию. На ее основе появились 44 поручения губернатора, - поделилась Наталья Плявинская итоговыми впечатлениями от мероприятия. – Мы не просто поговорили и выпустили пар. А есть конкретные результаты.

По словам Натальи Плявинской, общественники сошлись во мнении, то им не хватает общения, возможности делиться опытом, интересными практиками и встречаться с экспертами.

- Радует, что практически везде была высказана идея объединения ресурсов, - добавила Наталья Плявинская.

Специально в помощь общественникам, по поручению президента Владимира Путина, по всей стране создают ресурсные центры. Ресурсные центры призваны объединить работу общественников, консолидировать их усилия. В этом году в Псковской области таких ресурсных центров откроют не меньше десятка.