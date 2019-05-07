Семья Диденко второй год подряд побеждает в легкоатлетической Эстафете «Псковской правды»

7 мая в Пскове состоялось масштабное спортивное событие – легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов. Всё это в память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
1 место - Семья Диденко;
2 место - Семья Егоровых;
3 место - Семья Фомичевых.
Напомним, в прошлом году семья Диденко обогнала своих конкурентов на 73-й легкоатлетической Эстафете.
Вся семья ведет активный образ жизни и увлекается спортом.
Фото со странички Евгения Диденко ВКонтакте.
Бегать по городу в победные майские дни легкоатлеты начали еще в 1945 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась.
Евгений и Екатерина Диденко участвовали в нашей Эстафете, еще будучи студентами.
Фото Андрея Степанова.
В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.
#ЭстафетаПП и #Эстафета2018 - под этими хештегами организаторы Эстафеты ждут фотографии участников в соцсетях.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом.
Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».