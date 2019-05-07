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Общество

Из-за шествия «Бессмертный полк» в Писковичах на полтора часа отменят рейсы по маршруту № 118

7 мая 2019 года, 11:06

В связи с проведением в деревне Писковичи Псковского района 8 мая общерайонного праздника, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, для проведения шествия «Бессмертный полк» в период с 10.00 до 11.30 отменены рейсы по маршруту № 118 «Рокоссовского – Писковичи – Муровицы» время отправления от Рокоссовского: 9.48; 10.07; от площади Ленина: 10.09; от деревни Муровицы: 10.45; от деревни Писковичи: 10.35; 10.52. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Напомним, в связи с проведением 7 мая в Пскове традиционной легкоатлетической Эстафеты на призы газеты «Псковская правда» с 14.30 до 16.00 центр города будет перекрыт, а автобусы изменят маршруты движения.

Подробное расписание автобусов в майские праздничные дни смотрите здесь.

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