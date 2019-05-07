В Пскове суд ограничил в свободе водителя автомобиля, сбившего пешехода

На один год ограничили свободу автомобилисту, который сбил пешехода в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в октябре прошлого года водитель, приближаясь к одному из нерегулируемых пешеходных переходов в городе, отвлекся и не уступил дорогу, переходящему проезжую часть человеку. В результате чего, автомобиль сбил пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и вынес 69-летнему автомобилисту мягкий приговор – ограничение свободы на один год.