Выставка юных художников «Победа глазами детей» открылась в Пскове

В выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников открылась выставка детских рисунков «Победа глазами детей», посвященная 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Псковское агентство информации .

В экспозиции представлены работы юных художников в возрасте от пяти до пятнадцати лет, выполненные в творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее и на мастер-классах коллектива регионального отделения Союза художников России.

Председатель регионального отделения Союза художников, заслуженный художник России Виктор Лысюк и председатель ПОООМС «Дети - наше будущее» Светлана Петрова поблагодарили юных художников за участие в выставке и наградили всех дипломами и принадлежностями для рисования.

Выставка организована в рамках проектов «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее» и «Талантливые дети - будущее России» Псковского отделения Союза художников России.