Дополнительные меры для обеспечения безопасности полетов приняты «Азимутом» после трагедии в Шереметьево

Авиационные эксперты напомнили, что самолеты Sukhoi Superjet используются многими авиакомпаниями, в том числе зарубежными, и лайнеры зарекомендовали себя как надежная машина. «Суперджеты» для авиаперевозок используют также и в компании «Азимут», которая осуществляет авиарейсы из Пскова в Москву и в Сочи.

В «Азимуте» подчеркнули, что все необходимые меры по обеспечению подготовки самолетов к полетам, к безопасности полетов принимаются в полном объеме. «Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность», - отметили специалисты авиакомпании.

Напомним, 5 мая в Шереметьево загорелся самолет компании «Аэрофлот», который летел по маршруту «Москва — Мурманск». Пожар начался после жесткой посадки «Сухого Суперджет», который самолет совершил после удара молнии на высоте 2000 метров. Спасти не удалось 40 человек. В Мурманской области был объявлен трехдневный траур.

СКР рассматривает несколько версий случившегося. В частности, недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность и погодные условия.

Комментарии по поводу произошедшего дают ведущие эксперты и летчики России. В частности, Заслуженный летчик России Вадим Базыкин отметил грубую посадку, при этом подчеркнув высокий уровень подготовки в «Аэрофлоте», а поэтому эксперт считает, что причиной ее стал сдвиг ветра, а не ошибка пилота.

Напомним, что в результате жесткой посадки подломились стойки шасси, что, вероятно, привело к тому, что их обломки повредили крылья, где находились топливные баки.

На Sukhoi Superjet стоят французские двигатели, напомнил Вадим Базыкин. Они качественные, а сам самолет ничем не уступает другим современным воздушным судам. Заслуженный летчик призвал пассажиров, которые совершают перелёты на такой же модели, не опасаться за безопасность.