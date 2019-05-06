Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Происшествия

Дополнительные меры для обеспечения безопасности полетов приняты «Азимутом» после трагедии в Шереметьево

6 мая 2019 года, 18:56

Авиационные эксперты напомнили, что самолеты Sukhoi Superjet используются многими авиакомпаниями, в том числе зарубежными, и лайнеры зарекомендовали себя как надежная машина. «Суперджеты» для авиаперевозок используют также и в компании «Азимут», которая осуществляет авиарейсы из Пскова в Москву и в Сочи.

Сухой Суперджет 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт
Фото finobzor.ru
В «Азимуте» подчеркнули, что все необходимые меры по обеспечению подготовки самолетов к полетам, к безопасности полетов принимаются в полном объеме. «Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность», - отметили специалисты авиакомпании.

Напомним, 5 мая в Шереметьево загорелся самолет компании «Аэрофлот», который летел по маршруту «Москва — Мурманск». Пожар начался после жесткой посадки «Сухого Суперджет», который самолет совершил после удара молнии на высоте 2000 метров. Спасти не удалось 40 человек. В Мурманской области был объявлен трехдневный траур.

СКР рассматривает несколько версий случившегося. В частности, недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность и погодные условия.

Комментарии по поводу произошедшего дают ведущие эксперты и летчики России. В частности, Заслуженный летчик России Вадим Базыкин отметил грубую посадку, при этом подчеркнув высокий уровень подготовки в «Аэрофлоте», а поэтому эксперт считает, что причиной ее стал сдвиг ветра, а не ошибка пилота.

Напомним, что в результате жесткой посадки подломились стойки шасси, что, вероятно, привело к тому, что их обломки повредили крылья, где находились топливные баки.

На Sukhoi Superjet стоят французские двигатели, напомнил Вадим Базыкин. Они качественные, а сам самолет ничем не уступает другим современным воздушным судам. Заслуженный летчик призвал пассажиров, которые совершают перелёты на такой же модели, не опасаться за безопасность.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Снижение числа лесных пожаров зафиксировано в Псковской области
В Пскове подняли возрастную планку для участников фестиваля «Маленький чемпион»
Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» провели техническое обслуживание Вечных огней
Аптечная сеть «Будь здоров!» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
Инструкция: как в Пскове принять участие в акции «Бессмертный полк»
В спортшколе «Надежда» началась выдача нагрудных номеров на Эстафету «Псковской правды»
Худощавого 77-летнего пенсионера разыскивают в Псковском районе (ФОТО)
Стало известно, какие корпоративные и семейные команды заявились за Эстафету «Псковской правды»

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
10 апреля 17:32

Убил по пути

Псковский браконьер подстрелил беременную самку лося, носившую двух детёнышей

Происшествия / ДТП
8 апреля 13:53

Мама 6-летней Верочки: Мотоциклист сбил дочку, пытаясь спасти себя

«Псковская правда» связалась с мамой погибшей девочки

Происшествия
26 марта 14:18

Огонь не пощадил иконы

Храму на родине Патриарха Московского и всея Руси Тихона в Кунье нужна помощь