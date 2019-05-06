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Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

6 мая 2019 года, 17:50

У обелиска на воинском мемориале в деревне Жидилов Бор состоялся памятный митинг, посвящённый 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области.
В мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, руководители Псковского района, военнослужащие, представители общественных и молодежных организаций, поисковики, жители близлежащих деревень и школьники.

На мемориале «Жидилов Бор» захоронено более 300 человек. В годы Великой Отечественной войны в окрестностях шли кровопролитные бои. Здесь же совершил свой подвиг Герой Советского Союза Илья Коровин, который во время сражения закрыл собой пулеметный дзот, чтобы однополчане смогли выполнить поставленную задачу. Чтобы увековечить подвиг героя, в 2000 году здесь установили памятный обелиск. В 2009 году - часовню в память обо всех защитниках Отечества.

В завершение памятного митинга была отслужена заупокойная лития. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой

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