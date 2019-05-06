Снижение числа лесных пожаров зафиксировано в Псковской области

В Псковской области значительно сократилось число лесных пожаров и палов травы. Снижение класса опасности стало возможным благодаря комплексу противопожарных мероприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работники лесничеств и Противопожарного лесного центра совершили 140 выездов на тушение и предотвращение угроз перехода огня на земли лесного фонда. Кроме того, было организовано видеонаблюдение и наземное патрулирование лесов, а также авиаразведка с помощью самолета Сessna 172.

В первые дни мая значительно сократилось и количество палов травы. Если 30 апреля в области зарегистрировали 14 фактов поджигания сухой растительности, то 5 мая - только 2. Специалисты связывают эту тенденцию с разъяснительной работой, проведенной на сходах граждан, планомерным информированием населения с помощью средств массовой информации.

Вместе с тем на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне. Нарушение запрета влечет административную и уголовную ответственность.