В Пскове подняли возрастную планку для участников фестиваля «Маленький чемпион»

Организаторы подняли возрастную планку участников семейного спортивного фестиваля «Маленький чемпион» до двух с половиной лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции «Комсомольской правды – Псков».

Напомним, праздник «Маленький чемпион – 2019» пройдёт в Пскове 19 мая в спортивном комплексе «Олимп». Центром мероприятия станут забеги малышей от 6 месяцев до 2,5 лет. Им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.

На семейном фестивале помимо спортивного состязания вас ждут инте-ресные конкурсы и развлечения, а также призы и подарки от партнеров мероприятия. У вас есть отличная возможность представить свою команду в едином стиле, придумать название, лозунг и кричалки, поддержать своего маленького спортсмена командной газе-той, поучаствовать в конкурсе самый «Модный чемпион» и «Самый смелый папа». Для маленьких чемпионов мы уже приготовили медали.

Осталось несколько мест для маленьких чемпионов, заявку на участие можно подать по ссылке.