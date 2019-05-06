Аптечная сеть «Будь здоров!» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

Аптечная сеть «Будь здоров!» – это 2219 аптек, работающих под брендами «Будь здоров!», «Ригла» и «Живика» в 51 регионах России.

Мы уверены, что успеха и благополучия гораздо легче добиться здоровым людям. Жить полной жизнью, использовать каждый шанс, который дает фортуна, – такова философия современного человека. Не тратьте времени на болезни, улыбайтесь людям, занимайтесь спортом, гордитесь собой, путешествуйте и уверенно идите к своей цели.

У нас можно найти нужные лекарства – от аспирина до редких препаратов, купить детское питание или домашние медицинские приборы, с помощью опытных фармацевтов и провизоров подобрать лечебную косметику и средства гигиены.

«Будь здоров!» – аптеки, к которым мы привыкли с детства: с лекарствами, выложенными за стеклянными витринами, лаконичным зеленым оформлением, внимательными фармацевтами и – что самое главное – разумными ценами. На полках аптек «Будь Здоров!» представлено около 11 тысяч наименований лекарств, а также широкий ассортимент лечебной косметики, товаров для мам и малышей, диетического питания и средств по уходу за больными.

В аптеках сети «Будь здоров!» можно приобрести лекарственные препараты по одним из самых низких цен на рынке. При этом больших очередей в аптеках «Будь здоров!» нет – процесс обслуживания покупателей организован таким образом, чтобы он был максимально удобным.