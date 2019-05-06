Аптечная сеть «Будь здоров!» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

Аптечная сеть «Будь здоров!» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Аптечная сеть «Будь здоров!» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мы уверены, что успеха и благополучия гораздо легче добиться здоровым людям. Жить полной жизнью, использовать каждый шанс, который дает фортуна, – такова философия современного человека. Не тратьте времени на болезни, улыбайтесь людям, занимайтесь спортом, гордитесь собой, путешествуйте и уверенно идите к своей цели.
У нас можно найти нужные лекарства – от аспирина до редких препаратов, купить детское питание или домашние медицинские приборы, с помощью опытных фармацевтов и провизоров подобрать лечебную косметику и средства гигиены.
«Будь здоров!» – аптеки, к которым мы привыкли с детства: с лекарствами, выложенными за стеклянными витринами, лаконичным зеленым оформлением, внимательными фармацевтами и – что самое главное – разумными ценами. На полках аптек «Будь Здоров!» представлено около 11 тысяч наименований лекарств, а также широкий ассортимент лечебной косметики, товаров для мам и малышей, диетического питания и средств по уходу за больными.
В аптеках сети «Будь здоров!» можно приобрести лекарственные препараты по одним из самых низких цен на рынке. При этом больших очередей в аптеках «Будь здоров!» нет – процесс обслуживания покупателей организован таким образом, чтобы он был максимально удобным.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальные партнеры:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Автосалон №1 - Официальный дилер KIA
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»
Группа компаний «Скорпион»
Группа компаний «Скорпион»