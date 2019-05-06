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Эстафета «Псковской правды»

Аптечная сеть «Будь здоров!» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

6 мая 2019 года, 15:50

Аптечная сеть «Будь здоров!» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Аптечная сеть «Будь здоров!» – это 2219 аптек, работающих под брендами «Будь здоров!», «Ригла» и «Живика» в 51 регионах России.

Мы уверены, что успеха и благополучия гораздо легче добиться здоровым людям. Жить полной жизнью, использовать каждый шанс, который дает фортуна, – такова философия современного человека. Не тратьте времени на болезни, улыбайтесь людям, занимайтесь спортом, гордитесь собой, путешествуйте и уверенно идите к своей цели.

У нас можно найти нужные лекарства – от аспирина до редких препаратов, купить детское питание или домашние медицинские приборы, с помощью опытных фармацевтов и провизоров подобрать лечебную косметику и средства гигиены.

«Будь здоров!» – аптеки, к которым мы привыкли с детства: с лекарствами, выложенными за стеклянными витринами, лаконичным зеленым оформлением, внимательными фармацевтами и – что самое главное – разумными ценами. На полках аптек «Будь Здоров!» представлено около 11 тысяч наименований лекарств, а также широкий ассортимент лечебной косметики, товаров для мам и малышей, диетического питания и средств по уходу за больными.

В аптеках сети «Будь здоров!» можно приобрести лекарственные препараты по одним из самых низких цен на рынке. При этом больших очередей в аптеках «Будь здоров!» нет – процесс обслуживания покупателей организован таким образом, чтобы он был максимально удобным.

Адреса аптек в Псковской области

- Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2/17

- Псков, пр-т Рижский, д. 7/31А

- Псков, пр-т Октябрьский, д. 39

- Псков, пр-т Рижский, д. 44

- Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 8.

- Псков, ул. Индустриальная, д.4

- Псков, ул. Коммунальная, д. 28

- Псков, ул. Коммунальная, д. 45А

- Псков, ул. Максима Горького, д. 26а

- Псков, пр-т Рижский, д. 42а

- Псков, пр-т Октябрьский, д. 19

- Псков, пр-т Октябрьский, д. 16

- Псков, пр-т Рижский, д. 49а

- Псков, ул. Мирная, д. 11

- Псков, ул. Народная, д. 45

- Псков, ул. Текстильная, д. 2

- Псков, ул. Юбилейная, д. 89

- Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 7

- Псков, ул. Вокзальная, д. 30

- Псков, ул. Коммунальная, д. 15б

- Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 29

- Псков, ул. Пушкина, д. 16

- Псков, ул. Коммунальная, д. 79

- Псков, пр-т Рижский, д. 16

- Псков, ул. Рокоссовского, д. 16

- деревня Борисовичи, ул. Балтийская, д. 4

- Печоры, пл. Октябрьская, д. 6

- Печоры, пл. Победы, д. 4

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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