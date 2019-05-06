Инструкция: как в Пскове принять участие в акции «Бессмертный полк»

Жители Псковской области вновь встанут в «Бессмертный полк» 9 мая, чтобы почтить память, погибших на войне, тружеников тыла и ветеранов. Псковичи с фотографиями своих родственни-ков, которых коснулась война, пройдут от площади Ленина до Зелёного театра.

Участником акции может стать любой желающий. Для этого необходимо иметь табличку с фото-графией своего героя и прийти 9 мая на место сбора (Псков, площадь Ленина, дом 1, за Центром семьи). Сбор участников намечен на 10.30. Начало движения колонны – 11.00.

Шествие «Бессмертного полка» начнётся сразу после Парада Победы. Однако организаторы просят на шествие не брать с собой портреты вождей и флаги.

Размеры штендера должны быть в форма А4 или А3. Если фото родственника не сохранилась, на табличку можно нанести фамилию, имя, отчество ветерана и указать краткие биографические сведения.

Напомним, в 2018 году в Пскове участниками акции стали более 15 тысяч человек.

Если у вас остались вопросы – звоните координатору акции в Пскове по телефону: +7911 369 50 31 (Екатерина Родина).

Отметим, что в связи с празднованием9 Мая изменится режим работы общественного транспорта.