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Эстафета «Псковской правды»

В спортшколе «Надежда» началась выдача нагрудных номеров на Эстафету «Псковской правды»

6 мая 2019 года, 13:59

В спортшколе «Надежда» (Псков, улица Гагарина, дом 5а) 6 мая с 14.00 до 17.00 проходит выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию участников легкоатлетической Эстафеты на призы газеты «Псковская правда» и обязательно для всех команд. В этом году в общей сложности заявилось 97 команд (72 корпоративные и 25 семейных). Полный список команд-участников ищите здесь.

Выдача нагрудных номеров продлится три часа.
Фото Андрея Степанова.
За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#ЭстафетаПП и #Эстафета2018 - под этими хештегами организаторы Эстафеты ждут фотографии участников в соцсетях. #БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом.

Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

Остались вопросы? Ответы на них вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте или позвонить в редакцию по телефону 8 (8112) 57-31-23.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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