Стало известно, какие корпоративные и семейные команды заявились за Эстафету «Псковской правды»

В редакцию «Псковской правды» поступило 97 заявок (72 корпоративные и 25 семейных) на участие в легкоатлетической Эстафете, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отдельным зачетом побегут школьники и студенты.
В редакцию «Псковской правды» поступило 97 заявок (72 корпоративные и 25 семейных) на участие в легкоатлетической Эстафете, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отдельным зачетом побегут школьники и студенты.
- Псковское УФАС России;
- Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области;
- СПАО «РЕСО-Гарантия»;
- Детский сад комбинированного вида №29;
- Псковская областная организация «Российский Союз;
- МП Пскова «Горводоканал»;
- Компания «Smarter»;
- Школа устного счета «Соробан»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Экокабель» (две заявки);
- Студия йоги и пилатеса «Умное тело»;
- ООО «Племрепродуктор Назия» (Птицефабрика «Псковская»);
- ООО «Студия йоги и пилатеса»;
- Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк;
- ПАО «МТС»;
- Студия «Йоги и пилатеса»;
- Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго»;
- УФССП России по Псковской области;
- Псковская инженерно-лингвистическая гимназия;
- Псковская таможня;
- РЖД (ШЧ-15);
- Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ;
- АО «ПЭМЗ»;
- Управление Росреестра по Псковской области;
- Фитнес клуб «Планка Фитнес»;
- Псковский филиал САО «ВСК»;
- Псковская городская больница;
- ООО «Ресторанный Партнер»;
- ГТРК «Псков»;
- МП Пскова «ПТС»;
- Фитнес-клуб «Body Fitness»;
- ПАО Ростелеком (Филиал в Новгородской и Псковской областях) (две заявки);
- ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (три заявки);
- Государственный архив Псковской области;
- Плюсский перерабатывающий комбинат;
- Простория ЦНС «Без Предела»;
- ОЭЗ ППТ «Моглино»;
- Электротехнический завод «Зенча-Псков»;
- ООО «Лента»;
- Молодежный парламент при Псковском областном собрании депутатов;
- Пансионат «Кривск» Центрального Банка России;
- Технодром;
- Простория - Центр доктора Бубновского;
- Группа компаний «Телесети» (две заявки);
- СРП «Простория» - Федерация Компьютерного спорта.
- Управление Росгвардии по Псковской области;
- Группа Компаний «Скорпион»;
- Беговой клуб «PRO SPORT»;
- Псковский филиал Академии ФСИН России;
- Управление Росгвардии по Псковской области;
- Псковский филиал Академии ФСИН России.
- Детский сад компенсирующего вида №17;
- Детский сад комбинированного вида №54 «Колобок»;
- Беговой клуб «PRO SPORT»;
- ООО «Ресторанный Партнер»;
- Псковский филиал Академии ФСИН России.
- Семья Бородиных;
- Семья Петровых;
- Семья Алексеенко;
- Две семьи Николаевых;
- Семья Стаховых;
- Семья Егоровых;
- Семья Смирновых;
- Семья Мохня;
- Семья Марченковых;
- Семья Диденко;
- Семья Драгуновых;
- Две семьи семьи Васильевых;
- Семья Тимашковых;
- Три семьи Кузьминых;
- Семья Баниных;
- Семья Федоровых;
- Семья Копаевых;
- Две семьи Ларионовых;
- Семья Фомичевых;
- Семья Морозовых.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальные партнеры:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Автосалон №1 - Официальный дилер KIA
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»
Группа компаний «Скорпион»
Группа компаний «Скорпион»