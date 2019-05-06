Стало известно, какие корпоративные и семейные команды заявились за Эстафету «Псковской правды»

В редакцию «Псковской правды» поступило 97 заявок (72 корпоративные и 25 семейных) на участие в легкоатлетической Эстафете , посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отдельным зачетом побегут школьники и студенты.

Корпоративные смешанные команды

- ПАО Ростелеком (Филиал в Новгородской и Псковской областях) (две заявки);

Корпоративные мужские команды

Корпоративные женские команды

Семейные команды

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».