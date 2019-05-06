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Эстафета «Псковской правды»

Стало известно, какие корпоративные и семейные команды заявились за Эстафету «Псковской правды»

6 мая 2019 года, 11:35

В редакцию «Псковской правды» поступило 97 заявок (72 корпоративные и 25 семейных) на участие в легкоатлетической Эстафете, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отдельным зачетом побегут школьники и студенты.

Некоторые псковские предприятия подали сразу несколько заявок на участие в Эстафете.
Фото Андрея Степанова.

Корпоративные смешанные команды

- Псковское УФАС России;

- Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области;

- СПАО «РЕСО-Гарантия»;

- Детский сад комбинированного вида №29;

- Псковская областная организация «Российский Союз;

- МП Пскова «Горводоканал»;

- Компания «Smarter»;

- Школа устного счета «Соробан»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Экокабель» (две заявки);

- Студия йоги и пилатеса «Умное тело»;

- ООО «Племрепродуктор Назия» (Птицефабрика «Псковская»);

- ООО «Студия йоги и пилатеса»;

- Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк;

- ПАО «МТС»;

- Студия «Йоги и пилатеса»;

- Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго»;

- УФССП России по Псковской области;

- Псковская инженерно-лингвистическая гимназия;

- Псковская таможня;

- РЖД (ШЧ-15);

- Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ;

- АО «ПЭМЗ»;

- Управление Росреестра по Псковской области;

- Фитнес клуб «Планка Фитнес»;

- Псковский филиал САО «ВСК»;

- Псковская городская больница;

- ООО «Ресторанный Партнер»;

- ГТРК «Псков»;

- МП Пскова «ПТС»;

- Фитнес-клуб «Body Fitness»;

- ПАО Ростелеком (Филиал в Новгородской и Псковской областях) (две заявки);

- ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (три заявки);

- Государственный архив Псковской области;

- Плюсский перерабатывающий комбинат;

- Простория ЦНС «Без Предела»;

- ОЭЗ ППТ «Моглино»;

- Электротехнический завод «Зенча-Псков»;

- ООО «Лента»;

- Молодежный парламент при Псковском областном собрании депутатов;

- Пансионат «Кривск» Центрального Банка России;

- Технодром;

- Простория - Центр доктора Бубновского;

- Группа компаний «Телесети» (две заявки);

- СРП «Простория» - Федерация Компьютерного спорта.

Корпоративные мужские команды

- Управление Росгвардии по Псковской области;

- Группа Компаний «Скорпион»;

- Беговой клуб «PRO SPORT»;

- Псковский филиал Академии ФСИН России;

- Управление Росгвардии по Псковской области;

- Псковский филиал Академии ФСИН России.

Корпоративные женские команды

- Детский сад компенсирующего вида №17;

- Детский сад комбинированного вида №54 «Колобок»;

- Беговой клуб «PRO SPORT»;

- ООО «Ресторанный Партнер»;

- Псковский филиал Академии ФСИН России.

Семейные команды

- Семья Бородиных;

- Семья Петровых;

- Семья Алексеенко;

- Две семьи Николаевых;

- Семья Стаховых;

- Семья Егоровых;

- Семья Смирновых;

- Семья Мохня;

- Семья Марченковых;

- Семья Диденко;

- Семья Драгуновых;

- Две семьи семьи Васильевых;

- Семья Тимашковых;

- Три семьи Кузьминых;

- Семья Баниных;

- Семья Федоровых;

- Семья Копаевых;

- Две семьи Ларионовых;

- Семья Фомичевых;

- Семья Морозовых.

Напомним, выдача нагрудных номеров состоится в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина д. 5а) 6 мая с 14.00 до 17.00. Получение номеров - обязательный этап регистрации. Команды без номеров на старт не допускаются.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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