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Общество

Улицы в центре Пскова перекроют 7 мая из-за репетиции парада Победы

6 мая 2019 года, 11:02

Центр Пскова будет перекрыт вечером 7 мая на время репетиции парада Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение с 18.00 до 0.00 будет перекрыто по улице Советской от улицы Некрасова до Октябрьской площади. В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Калинина.

Кроме того, с 18.00 до 00.00 будет закрыто движение по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, площади Ленина, Троицкому мосту, улица Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, улица Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина. В качестве объезда рекомендованы улица Максима Горького и мост им 50-летия Октября.

Напомним, в связи с проведением 7 мая в Пскове традиционной легкоатлетической Эстафеты на призы газеты «Псковская правда» с 14.30 до 16.00 центр города будет перекрыт, а автобусы изменят маршруты движения.

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