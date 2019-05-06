Михаил Ведерников о трагедии в Шереметьево: Всецело разделяем боль и горечь утраты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево, где 5 мая самолет SSJ-100 рейса «Москва – Мурманск» совершил экстренную посадку и загорелся. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Искренние соболезнования от меня лично и всех жителей Псковской области всем, кто потерял родных и близких в катастрофе в Шереметьево. Страшная трагедия унесла жизни больше 41 человека, в том числе детей. Всецело разделяем с вами боль и горечь утраты.
Михаил Ведерников, Также глава региона пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
губернатор Псковской области
По последним данным, в результате ЧП в Шереметьево из 78 пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 выжили только 37 человек.
Пожар уничтожил почти половину самолета.
Фото РИА Новости.
Причины трагедии предстоит выяснить специально созданной комиссии.