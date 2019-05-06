Михаил Ведерников о трагедии в Шереметьево: Всецело разделяем боль и горечь утраты

Искренние соболезнования от меня лично и всех жителей Псковской области всем, кто потерял родных и близких в катастрофе в Шереметьево. Страшная трагедия унесла жизни больше 41 человека, в том числе детей. Всецело разделяем с вами боль и горечь утраты.



