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Общество / Семья

Псковская полиция не рекомендует слушать музыку, катаясь на сигвеях и гироскутерах

5 мая 2019 года, 11:20
Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро передвигаться. Причем, с точки зрения Правил дорожного движения лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами. И они обязаны знать и строго соблюдать соответствующие требования дорожных правил, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В связи с этим ГИБДД напоминает:

1. При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес следует руководствоваться теми же требованиями и правовыми нормами, что и пешеходы.

2. Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках. Это обезопасит ребенка в случае падения.

3. Максимальная скорость гироскутера ограничена - 10-12 километров в час. При не соблюдении скоростного режима может произойти падение.

4. Выбирайте подходящую площадку для катания, используйте защитную экипировку. Сохраняйте безопасную скорость, остановку осуществляйте плавно и аккуратно.

5. Необходимо сохранять безопасную дистанцию до окружающих людей, а также любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

• использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса на высокоскоростных и прочих трассах, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта;

• использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса, находясь в состоянии опьянения или под воздействием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;

• при движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.

- Уважаемые родители! - обращаются к взрослым полицейские. -  Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном порядке познакомьте его с основными правилами безопасного поведения на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжёлым травмам и переломам. Берегите своих детей!

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