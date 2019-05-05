Псковская полиция не рекомендует слушать музыку, катаясь на сигвеях и гироскутерах

В связи с этим ГИБДД напоминает:
1. При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес следует руководствоваться теми же требованиями и правовыми нормами, что и пешеходы.
2. Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках. Это обезопасит ребенка в случае падения.
3. Максимальная скорость гироскутера ограничена - 10-12 километров в час. При не соблюдении скоростного режима может произойти падение.
4. Выбирайте подходящую площадку для катания, используйте защитную экипировку. Сохраняйте безопасную скорость, остановку осуществляйте плавно и аккуратно.
5. Необходимо сохранять безопасную дистанцию до окружающих людей, а также любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.
Категорически запрещается:
• использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса на высокоскоростных и прочих трассах, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта;
• использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса, находясь в состоянии опьянения или под воздействием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;
• при движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.
- Уважаемые родители! - обращаются к взрослым полицейские. - Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном порядке познакомьте его с основными правилами безопасного поведения на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжёлым травмам и переломам. Берегите своих детей!