Росстат: Россияне используют интернет преимущественно для общения

Росстат в 2018 году провел исследование. Оно охватило 60 000 семей, опросы проходили во всех регионах страны.

62% участников опроса заявили, что интернет им нужен, чтобы общаться в соцсетях. При этом возраст большинства из них составляет от 15 до 19 лет.

Половина опрошенных читают в Сети новости и статьи. 36% респондентов используют интернет, чтобы скачивают фильмы, музыку и игры.

Кроме того, примерно 35% участников указали, что пользуются интернетом для осуществления финансовых операций, 26,5% - чтобы что-то покупать или продавать.

Всего в России пользуются интернетом 72% граждан старше 15 лет.