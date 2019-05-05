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Общество / Важная дата

Интерактивная площадка «Чтобы помнили…» будет работать сегодня в Пскове

5 мая 2019 года, 10:12

В пятый раз в Пскове ко Дню Победы пройдет интерактивная площадка «Чтобы помнили…». Начало мероприятия 5 мая в 14.00 в дендропарке у Мирожского монастыря. Студенты разыграют перед зрителями этюды на тему Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия смогут на несколько часов погрузиться в атмосферу 40-х годов, переживая вместе с героями военного времени моменты их непростых жизней. Каждый год во время подведения итогов звучат слова о том, что войну выигрывали простые солдаты – такие же, как 16-17-летние участники интерактивной площадки.

К участию в площадке приглашаются активисты патриотических организаций, которые в течение всего года готовят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, а также жители города Пскова.

«Мы приглашаем Вас поучаствовать в мероприятии, которое уже пятый год объединяет людей и целые организации с одной единственной целью - чтобы люди помнили. Чтобы люди знали. Чтобы быть достойным памяти, чтобы просто быть достойным, - сообщают организаторы.

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