Псковичи поддержали жесткую позицию губернатора по дорогам

По словам главы области, к сожалению, часто привлекаемые к работам специалисты выполняют условия контрактов в стиле «и так прокатит». «Не прокатит», - заявил губернатор и после личного осмотра улиц, где должны были выполнить гарантийный ремонт, пригрозил руководителям и учредителям компаний конкретными шагами, вплоть до расторжения контрактов и включения в список недобросовестных подрядчиков.

Псковское агентство информации провело опрос среди своих читателей, согласны ли они с главой региона и действительно ли подрядные компании не справляются со своими работами.

Почти 83 процента опрошенных поддержали губернатора, отметив, что «пора принимать кардинальные меры», около 15 процентов сказали, что подрядчики виноваты частично, не стоит забывать про объективные причины. Оставшиеся полагают, что подрядные компании «попали под горячую руку», но до конца мая они устранят все недочеты.

Ранее представитель «Всероссийского общества автомобилистов» Александр Холодов отметил, что плохой ремонт дорог - проблема всей страны.

«За этим процессом должен быть более жесткий и оперативный контроль. Идеально, что псковский губернатор контролирует процесс ремонта и следит за ситуацией в постоянном режиме», - отметил эксперт.