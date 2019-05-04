Для поддержки фермеров в Псковскую область поступят около 57 миллионов рублей

Около 57 миллионов рублей получит Псковская область на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, в 2019 году в регион направят 12,4 миллиона рублей, в 2020 году – почти 11 миллионов рублей и в 2021 году – около 33,5 миллионов рублей.

За счёт трансфертов будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов и закупкой сельскохозпродукции у членов сельскохозяйственного кооператива.