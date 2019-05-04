Условный срок получил пскович, укравший мобильный телефон у своего знакомого

Пскович, укравший у своего знакомого мобильный телефон, отделался условным сроком. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что этот 33-летний мужчина в декабре минувшего года находился в квартире у знакомого по улице Стахановской в областном центре. Воспользовавшись моментом, злоумышленник вырвал из рук приятеля смартфон стоимостью около 7,5 тысячи рублей. Позже он продал его и потратил деньги по своему усмотрению.

Учитывая факт, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.