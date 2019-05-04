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Общество

Два жилых дома горели этой ночью в Пскове и Пыталовском районе

4 мая 2019 года, 11:50

Ночью 4 мая в Пскове и Пыталовском районе ликвидированы пожары в двух жилых домах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Первое возгорание произошло в 2.50 в областном центре на улице Красноармейской. Для борьбы с огнем привлекались четыре автомобиля и восемь спасателей. Спустя 15 минут пожар был зафиксирован в пыталовской деревне Зайково. На помощь в тушении были отправлены два автомобиля и пятеро огнеборцев. В обоих случаях пожар был локализован и успешно ликвидирован.

В связи с этим жителям Псковской области напоминают телефон экстренного вызова службы спасения – 112 и единый телефон доверия областного МЧС - 8(8112)79-99-99.

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