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Происшествия

Пскович отправился в колонию за кражу банковской карты и денег у продавщицы

4 мая 2019 года, 11:33

31-летний пскович, обокравший продавщицу продуктового магазина, отправится в колонию строгого режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в декабре прошлого года этот мужчина зашел в магазин, расположенный в доме по Рижскому проспекту в областном центре. Проникнув в подсобное помещение, он забрал чужую женскую сумочку, принадлежащую работнице магазина. В ней находились 150 рублей, несколько банковских карт, а также ювелирные изделия на сумму более 9,5 тысяч рублей.

Покинув магазин, злоумышленник устремился к банкомату, где обналичил с украденной карты 10 тысяч рублей. Материальный ущерб, причинённый потерпевшей, в общей сложности составил почти 20 тысяч рублей.

Суд учел наличие рецидива преступлений и отправил псковича за решетку на два с половиной года.

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